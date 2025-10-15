Đại học Bách khoa phê bình cá nhân liên quan vụ dán logo trường lên robot nước ngoài

Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, nhiều đơn vị đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản, bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật trong đó có robot hai chân để quản lý và bảo quản. Khi đó, có sơ suất dán tem giấy lên robot hai chân tại vị trí logo của sản phẩm.

Đại diện nhà trường khẳng định, robot hai chân trưng bày tại triển lãm là sản phẩm minh bạch dùng cho quá trình học tập, thực hành, nghiên cứu và phát triển của nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các tính năng của robot hai chân đã được trình diễn trong thời gian triển lãm. Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, cho phép giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động.

"Mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản đã làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc. Nhà trường chân thành cảm ơn các ý kiến góp ý và xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự", ông Chính thông tin.

Về trách nhiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính cho biết, khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tập thể lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã lập tức chỉ đạo, rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình các ý kiến phản ánh.

Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã thực hiện đúng trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu.

"Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc này", ông Chính chia sẻ.