Đại gia Vũng Tàu chi hơn 1 triệu USD mua siêu xe Ferrari 296 độc nhất thế giới

Là một trong tỉnh thành có nhiều đại gia chịu chi cho thú vui chơi siêu xe, Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng và đang xuất hiện nhiều siêu xe thuộc diện độc nhất Việt Nam. Nổi bật trong số đó có thể kể đến chiếc Lamborghini Aventador độ Liberty Walk, McLaren 720S độ Novitec N-Largo, Ferrari F12 độ Duke Dynamics hay Lamborghini Huracan STO. Tất cả đều là những siêu xe có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ảnh: Tứ Lượng

Gần đây nhất, một đại gia Vũng Tàu tiếp tục mạnh tay chi trên 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ VNĐ) để mua về chiếc Ferrari 296 GTS. Đặc biệt hơn, xe thuộc phiên bản F1-75 với nhiều chi tiết cá nhân hóa, chỉ có duy nhất một chiếc trên toàn thế giới. Đây cũng là chiếc Ferrari hiếm hoi ở nước ta được bộ phận cá nhân hóa của hãng siêu xe Ý nhận đặt riêng một chiếc xe đặc biệt.