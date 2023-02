Đại gia vàng kiếm bộn tiền trong dịp Tết và ngày "Thần Tài"

Nhu cầu mua vàng lấy may dịp Thần Tài năm nay dù không bằng những năm trước nhưng cũng tăng cao hơn ngày thường, nhiều người tranh thủ mua vàng ngay từ mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng, thay vì chờ đúng ngày mùng 10 tháng Giêng mới đi mua.



Trước đó, năm 2022, hoạt động kinh doanh của PNJ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 33.876 tỉ đồng và 1.807 tỉ đồng, tăng mạnh hơn 73% và 75,6% so với năm 2021. Trong đó, các mảng doanh thu chính đều tăng như doanh thu bán lẻ tăng 80%, bán sỉ cũng tăng 56% và doanh thu vàng 24K tăng 75% so với cùng kỳ do nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị còn nhiều rủi ro.

Tin, ảnh: Thái Phương