‘Đại gia’ vận tải biển một thời ngập trong thua lỗ hơn 5.500 tỷ đồng

Lỗ lũy kế hơn 5.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.265 tỷ đồng

CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) được thành lập năm 1993 với tên gọi Công ty Vận tải Thủy Bắc. Trụ sở chính của công ty tại số 278 đường Tôn Đức Thắng, TP Hà Nội.

Vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng. Trong đó, 3 cổ đông lớn nhất gồm: VIMC sở hữu 49% vốn điều lệ, CTCP Thương mại Vận tải Biển Bắc 7,55%, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh 9,97%.

Số lượng nhân viên tại ngày 30/6 chỉ còn 60 người (tại ngày 31/12/2024 là 121 người). Chủ tịch HĐQT hiện tại là ông Hoàng Lê Vượng, Tổng giám đốc là ông Trần Quang Toàn.

Theo giới thiệu của OSTC, công ty sở hữu đội tàu biển hùng hậu gồm: tàu Hồng Lĩnh, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 10, tàu Phương Đông 06, tàu Oriental Glory...