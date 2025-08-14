‘Đại gia’ truyền hình Pháp Canal+ cân nhắc rút khỏi Việt Nam, K+ nói gì?

Tập đoàn truyền hình trả tiền Canal+ công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 với điểm nhấn là tăng trưởng dòng tiền tự do mạnh mẽ, nhưng cũng thừa nhận tình hình không thuận lợi tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

CEO Maxime Saada cho biết tăng trưởng thuê bao tại châu Âu “năng động hơn” dự kiến, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng âm. Riêng châu Phi giữ mức “gần như không đổi” nhưng được kỳ vọng cải thiện nhờ hợp tác mới với Netflix, dù hạ tầng Internet băng rộng ở đây vẫn hạn chế.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Canal+, tại châu Á, số lượng thuê bao cũng như doanh thu ở Việt Nam sụt giảm do hủy một hợp đồng bán buôn và dịch vụ truyền hình trả tiền đi xuống. Báo cáo nêu rõ Canal+ đang “đánh giá kỹ lưỡng” việc kinh doanh tại Việt Nam do hoạt động bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường.