'Đại gia' thầm lặng nắm giữ hơn 3.600 tấn vàng

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất tiếp tục ghi nhận giao dịch bùng nổ trong tháng 8. Dòng vốn chảy vào các quỹ này đạt 5,5 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng trưởng. Đây cũng là một trong những tháng sôi động nhất của thị trường ETF vàng trong nhiều năm qua.

Tổng tài sản quản lý (AUM) của các quỹ ETF vàng toàn cầu đã tăng 5% so với tháng trước, lên 407 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Lượng vàng nắm giữ tăng thêm 53 tấn, đạt 3.692 tấn - lớn nhất kể từ tháng 7/2022 và chỉ kém 6% so với đỉnh 3.929 tấn được thiết lập vào tháng 11/2020.

Tính từ đầu năm 2025, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đạt tổng cộng 47 tỷ USD, cao thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau giai đoạn đỉnh điểm dịch bệnh toàn cầu năm 2020.

Nắm giữ 3.692 tấn vàng, quỹ ETF trở thành “đại gia” quyền lực nhất thị trường. Ảnh: Kitco

Tại Bắc Mỹ, các quỹ ETF vàng đã hút ròng 4,1 tỷ USD trong tháng 8, duy trì chuỗi 3 tháng tăng trưởng liên tiếp. Ở châu Âu, dòng vốn tiếp tục duy trì đà tích cực trong tháng 8 với 1,9 tỷ USD, đánh dấu 4 tháng liên tiếp tăng trưởng. Anh, Thụy Sĩ và Đức là những quốc gia dẫn đầu.