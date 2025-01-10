Đại gia sở hữu dàn superbike 'khủng', từng mua liền một lúc 3 chiếc Rolls-Royce

Doanh nhân Sanjay Ghodawat – nhà sáng lập hãng hàng không Star Air, nổi tiếng tại thành phố Kohlapur (Ấn Độ) – từ lâu đã được biết đến là một tay chơi siêu xe có tiếng.

Đại gia sở hữu dàn superbike “khủng”.

Hồi đầu năm nay, ông gây sốc khi tậu liền 3 chiếc Rolls-Royce trong cùng một ngày. Ngoài dàn xe sang đến từ BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Bentley, Jaguar, Porsche hay Audi, vị tỷ phú còn sở hữu bộ sưu tập superbike đồ sộ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.