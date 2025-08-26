Đại gia Saudi Arabia vãi tiền mua ngôi sao Vinicius và động thái của Real

Theo nguồn tin từ tờ Defensa Central (Tây Ban Nha), Los Blancos sẽ nhận được một lời đề nghị khổng lồ trị giá tới 130 triệu euro, tương đương khoảng 112 triệu bảng Anh, từ Saudi Pro League cho chữ ký của tiền đạo người Brazil Vinicius. Con số này rõ ràng rất hấp dẫn trên khía cạnh kinh tế, nhưng gần như chắc chắn không đủ để khiến Real lung lay ý chí, nhất là trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng.

Ngôi sao Viniciushiện tại là gương mặt số một trên hàng công Madrid. Sự kỳ vọng đặt vào cầu thủ số 7 ngày càng lớn, và ban lãnh đạo Real hiểu rõ rằng đây chính là nhân tố mang đến sự khác biệt trong tham vọng chinh phục Champions League cũng như bảo vệ ngôi vương La Liga. Thậm chí, Chủ tịch Florentino Perez cùng Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez đã xác định rất rõ ràng quan điểm: không bán Vinicius dưới bất kỳ hoàn cảnh nào trong mùa hè này.

Diễn biến mới nhất càng củng cố lập trường ấy. Ở trận gặp Real Oviedo vào cuối tuần qua, Vini được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng ngay lập tức tạo nên dấu ấn. Chỉ trong vòng vài chục phút, anh ghi một bàn thắng và có thêm một kiến tạo, góp phần quan trọng giúp Madrid thắng thuyết phục 3-0. Đó không chỉ là màn trình diễn ấn tượng về mặt cá nhân mà còn như một lời khẳng định cho cả những hoài nghi đang xuất hiện thời gian qua về phong độ của anh.