‘Đại gia’ ô tô báo lợi nhuận tăng, ông Trần Bá Dương chưa trở lại danh sách tỷ phú USD

Theo báo cáo, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ghi nhận vốn chủ sở hữu và tài sản tăng mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 vẫn ở mức khiêm tốn sau khi giảm sâu trong năm 2023.

Tính tới cuối năm 2024, Thaco ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt hơn 55,8 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,7 tỷ USD), tăng so với mức gần 52,5 tỷ đồng ghi nhận vào cuối năm 2023 và mức hơn 48,4 tỷ đồng ghi nhận vào cuối năm 2022.

Tài sản của Thaco đạt hơn 195,6 nghìn tỷ đồng (gần 7,4 tỷ USD), tăng so với mức 170,7 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm.

Như vậy, tài sản của Tập đoàn Trường Hải tiếp tục tăng trưởng mạnh sau khi doanh nghiệp mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác ngoài sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô và muốn tham gia vào Dự án Đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Khoảng một thập kỷ qua, Thaco đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, logistics, nông nghiệp... Thaco đã vay vốn để đầu tư vào địa ốc và nông nghiệp, trong đó có doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).

Mặc dù ô tô là trụ cột, nhưng bất động sản và nông nghiệp cũng là các lĩnh vực chủ chốt để nhiều năm qua, Thaco trở thành tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam, có ảnh hưởng trong khu vực. Việc đầu tư mạnh vào nông nghiệp khiến quy mô của Thaco phình ra.