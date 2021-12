Đại gia mua 2,4 tỷ đồng/m2 đất gây choáng, nhiều nơi rục rịch "sốt" trở lại

Your browser does not support the audio element.

Cận cảnh lô "đất vàng" ở Thủ Thiêm được bán đấu giá hơn 2,4 tỷ đồng/m2

Lô đất vàng cuối cùng được đấu giá ngày 10/12 thuộc về Công ty Ngôi Sao Việt, doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Mức giá "ông trùm" bất động sản này chi ra lên tới 24.500 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn này là người trực tiếp tham gia cuộc đấu giá và đưa ra mức giá. Trong khi đối thủ chỉ đưa giá với bước giá cao hơn 100 đến 200 tỷ đồng, ông Dũng thể hiện phong cách "phủ đầu" với bước giá 400-500 tỷ đồng. Ở lượt đấu thứ 69, Capital One Financial đặt mức giá 23.800 tỷ đồng. Lúc này, ông chủ Tân Hoàng Minh "tung đòn quyết định" khi ra giá 24.500 tỷ đồng, vượt xa mức giá của đối thủ.

Cuối cùng, công ty của ông Đỗ Anh Dũng đã chính thức trở thành chủ nhân của lô đất vàng hơn 10.000 m2 tại Thủ Thiêm với mức giá tương đương 1,1 tỷ USD, gấp 8 lần giá khởi điểm. Mức giá bình quân Tân Hoàng Minh đưa ra lên tới hơn 2,4 tỷ đồng/m2.

Cận cảnh lô "đất vàng" ở Thủ Thiêm được bán đấu giá hơn 2,4 tỷ đồng/m2 (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhóm đầu cơ "ôm hàng", thổi giá đất, chuyên gia "sợ" bong bóng phình to

Nhiều dấu hiệu cho thấy sốt đất đang quay trở lại. Qua ghi nhận, nhiều nơi giá đất được thổi cao hơn so với thời điểm "đỉnh" đầu năm. Các phiên đấu giá "nóng hổi" với lượng người tham gia đông, ồn ã với kết quả trúng cao ngất ngưởng.