Đại gia lái trực thăng đến nhận xe Bentley Bentayga trị giá hàng triệu USD.

Bentley Bentayga EWB (Extended Wheelbase) được chú trọng đặc biệt đến không gian và sự thoải mái cho hành khách phía sau. Nội thất xe của Moosa được thiết kế riêng với tông màu be – nâu, cùng nhiều chi tiết tùy chỉnh theo sở thích.

Điểm nhấn nổi bật là ghế ngồi hạng thương gia Airline Seat, có khả năng cảm biến nhiệt độ cơ thể và độ ẩm bề mặt để tự động điều chỉnh nhiệt độ và luồng khí. Hàng ghế sau còn tích hợp màn hình cảm ứng điều khiển các chức năng giải trí, điều hòa và trang bị cửa sau đóng mở tự động, tương tự trên Rolls-Royce.

Dưới nắp capo, xe trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm, kết hợp hộp số tự động.