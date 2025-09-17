Đại gia Đinh Trường Chinh hầu tòa vụ thâu tóm 'đất vàng', hưởng lợi 970 tỷ đồng

Hôm nay (17/9) TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) và ông Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 17-19/9, do bà Nguyễn Thị Hà - Phó chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, Vinafood II là công ty 100% vốn nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TPHCM).