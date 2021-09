Đại gia đình 11 người mắc COVID-19 khỏi bệnh

Để một bệnh nhân COVID-19 mức độ nguy kịch vượt qua cơn đại nạn thì ngoài sự chăm sóc y tế tận tình, chuyên nghiệp thì ý chí sống và tinh thần kiên cường, mạnh mẽ của bệnh nhân là một yếu tố quan trọng. Các thành viên khác trong gia đình bà Gi sau nhiều tuần đều khỏe mạnh dần và xuất viện, chỉ còn lại mình bà là người cuối cùng. Cùng với sự túc trực tận tình của y bác sĩ, ý chí muốn được về với con cháu chính là động lực giúp bà vượt lên chiến thắng bệnh tật.

"Dù công tác tuyến đầu vô cùng gian nan, vất vả nhưng khi nhìn thấy các bệnh nhân từng nguy kịch như bà Gi được xuất viện, tinh thần của chúng tôi lại được khích lệ, vững vàng, trở lại chiến đấu chờ ngày cuộc sống bình yên, không còn bệnh nhân COVID-19", bác sĩ Nhân chia sẻ.

Túc trực cấp cứu gần 3 tháng trời ở bệnh viện, BSCKI Lý Quốc Công cho biết: "Con COVID-19" này rất lợi hại, mình phải "thần tốc" nhanh mới chặn được nó. Nhưng bù lại là niềm vui, hạnh phúc vô bờ khi mỗi ngày lại thấy từng đoàn bệnh nhân được cầm giấy xuất viện về nhà.

