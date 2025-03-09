Đại gia Đà Nẵng mua xe sang Bentley giá 21 tỷ, gắn biển ngũ quý 9 giá 3,2 tỷ

Số lượng siêu xe, xe siêu sang biển số đẹp ngày càng tăng tại nước ta, sau khi nhà nước cho phép đấu giá biển số. Điển hình như chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mang biển số tứ quý 8 (30K-788.88), chiếc McLaren 750S gắn biển số tứ quý 9 (51L-599.99) hay chiếc Lamborghini Huracan Tecnica với biển số 51K-899.99.

Ảnh: Mai Quốc Khánh

Mới đây, trên một hội nhóm về siêu xe bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Bentley Bentayga của đại gia Đà Nẵng với biển số ngũ quý 9: 43A-999.99. Đặc biệt hơn, đây còn là chiếc Bentayga Azure EWB khá hiếm tại Việt Nam. Tính đến hiện tại, còn ít nhất 2 chiếc phiên bản tương tự được nhập khẩu về nước ta thông qua đại lý chính hãng.