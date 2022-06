Đại gia công nghệ đi bán thuốc thu nghìn tỷ, kiếm đậm thời dịch bệnh

Thế Giới Di Động (MWG) cũng bán thuốc trị đặc trị Covid-19 thông qua chuỗi nhà thuốc An Khang.

Với các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, kết quả không thực sự ấn tượng trong các năm vừa qua như MKP. Các doanh nghiệp đối mặt là sự cạnh tranh gay gắt trong ngành dược. Bên cạnh đó, nguyên liệu sản xuất có 90% là nhập khẩu. Việc Trung Quốc đóng cửa nhiều nhà máy khiến giá nguyên liệu tăng cao. Giá thầu thuốc quá thấp nên công ty không thể trúng thầu thuốc vào các bệnh viện. Xuất khẩu thuốc bị cạnh tranh với thuốc rẻ sản xuất từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Áp lực chốt lời

Theo BSC, VN-Index có thể sẽ tích lũy quanh vùng 1.290 trong 1, 2 phiên và sẽ bật lên khỏi ngưỡng tâm lý 1.300 khi có dòng tiền ủng hộ. Các chỉ báo kỹ thuật đều đang tích cực, ủng hộ xu hướng tăng của VN-Index, ngoại trừ thanh khoản còn khiêm tốn.

Theo AseanSC, thị trường hôm 31/5 ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, do áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, trong bối cảnh số mã giảm giá chiếm ưu thế, thanh khoản tăng nhẹ và cao hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy đà tăng có dấu hiệu chững lại, do đó AseanSC cho rằng khả năng thị trường sẽ xuất hiện những nhịp rung lắc trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn. Dự báo trong phiên giao dịch tới, sự giằng co có thể diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.285 – 1.290 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.295 – 1.300 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Chốt phiên giao dịch chiều 31/5, chỉ số VN-Index giảm 1,24 điểm xuống 1.292,68 điểm. Chỉ số HNX-Index của sàn Hà Nội tăng 2,99 điểm lên 315,76 điểm. Upcom-Index giảm 0,26 điểm xuống 95,45 điểm. Thanh khoản đạt tổng cộng 19,2 nghìn tỷ đồng, trong đó có 16,1 nghìn tỷ đông trên sàn HOSE.

V. Hà