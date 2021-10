"Đại gia" chuyên… lừa vặt

Vờ đặt cọc để chiếm đoạt

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thu H. (chủ vườn ươm cây giống ở xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) về việc có người đàn ông đến vựa cây giống của gia đình đặt mua 2.100 cây sầu riêng giống với số tiền gần 160 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận đặt cọc trước 100 triệu đồng, khách hàng xin số tài khoản để ra ngân hàng chuyển tiền cho chị H. Lát sau, người này quay lại đưa tờ giấy nộp tiền của ngân hàng thể hiện đã nộp 100 triệu đồng vào tài khoản của chủ vườn ươm. Lấy lý do cần tiền gấp để trả cho tài xế, đối tượng hỏi mượn chị H. 6,2 triệu đồng và hứa hôm sau đến lấy sầu riêng sẽ thanh toán đủ. Tin tưởng, chị H. liền chuyển khoản cho anh ta số tiền trên.

Khi người này rời đi, chị H. kiểm tra thì phát hiện giấy nộp tiền trên là giả nên đến Công an huyện Đăk Mil trình báo sự việc. Lập tức Công an huyện Đắk Mil đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã xác định được thủ phạm của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Quang Nhã (SN 1986, trú TPHCM) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 tờ giấy nộp tiền đã sử dụng (mẫu giấy của ngân hàng), 3 cặp giấy nộp tiền chưa ghi nội dung, 1 con dấu, mực đỏ, 2 ĐTDĐ...