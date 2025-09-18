Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'

Hồi tháng 3 năm nay, Akai (33 tuổi) cùng 8 người bạn ở Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) thành lập nhóm vệ sĩ, chuyên nhận hộ tống cũng như can thiệp, xử lý các vụ bạo lực gia đình.

Một ngày, nhóm được thuê đến thăm hỏi một ông cụ neo đơn trong khu tập thể do cậu con trai duy nhất của cụ đã mất.

"Người thuê chúng tôi là em trai cụ vì lo anh trai ở một mình bị hàng xóm bắt nạt. Ban đầu cụ ông phản đối, cho rằng phí tiền vô ích. Nhưng sau 3 tháng khi chúng tôi ngày ngày đến trò chuyện, đưa đi dạo, cụ dần chấp nhận và cảm nhận được quan tâm.

Mức phí cho dịch vụ này không quá cao, nhưng tôi nhận ra chăm sóc người già khác hẳn bảo vệ người trẻ, cần kiên nhẫn và an ủi nhiều hơn", Akai chia sẻ.

Gần nửa năm qua, nhóm của Akai nhận được ngày càng nhiều người đăng ký sử dụng dịch vụ kiểu này thay vì làm "vệ sĩ" đơn thuần như định hướng ban đầu.