Đại gia bán xe ô tô Trung Quốc gặp khó, lỗ hơn 1.800 tỷ đồng

Lỗ lũy kế, vay nợ tăng vọt

CTCP Tasco Auto - đơn vị sở hữu mạng lưới phân phối ô tô lớn và cũng là đơn vị đang bán các dòng xe thương hiệu Geely và Lynk & Co (Trung Quốc) tại Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 với các số liệu không mấy tích cực.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025, Tasco Auto ghi nhận vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ mức gần 7.500 tỷ đồng vào giữa năm 2024 xuống 6.830 tỷ đồng tính tới cuối tháng 6/2025. Lỗ lũy kế tăng từ hơn 1.455 tỷ đồng lên gần 1.824 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý là tổng nợ phải trả tăng vọt từ gần 7.523 tỷ đồng lên hơn 11.278 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính khác tăng từ hơn 362 tỷ đồng lên hơn 4.179 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Tasco Auto ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế chưa đến 4,9 tỷ đồng, nhưng đã tích cực hơn con số lỗ hơn 80 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tasco Auto có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và bán lẻ, phân phối ô tô. Đây là công ty con của CTCP Tasco (HNX: HUT).