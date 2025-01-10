Đại diện Việt Nam và thí sinh hoảng loạn, ôm nhau khóc khi động đất xảy ra

Sự việc xảy ra khi các thí sinh đang trình diễn trên sân khấu. Nhiều người đẹp hoảng loạn bỏ chạy. Phía dưới sân khấu, khán giả cũng trốn xuống gầm bàn để trú ẩn. Hiện chưa có thông báo về thương vong sau trận động đất.

Tối 30/9, đêm gala trình diễn của cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 đang diễn ra ở tỉnh Mandaue, Cebu, Philippines thì sân khấu bị rung lắc do ảnh hưởng của một trận động đất mạnh 6,7 độ richter.

Chia sẻ với Tiền Phong từ Philippines, người đẹp Dương Ngọc Ánh - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 cho biết khi trận động đất xảy ra, cô vừa trình diễn xong phần thi của mình và bước vào cánh gà được khoảng hai phút.

“Tôi cảm thấy đất rung và lắc mạnh, mọi người hô hoán rồi bỏ chạy. Lúc đó tôi rất hoảng loạn và sợ hãi chỉ biết chạy theo mọi người. Khi chạy ra đến cửa thì tôi bị vấp ngã vì vẫn đang mang đôi guốc 20 cm. May mắn là đêm gala diễn ra ở ngay tầng hai của khách sạn nên chỉ cần xuống thang máy là có thể thoát được”, cô chia sẻ.

Người đẹp nói hầu hết thí sinh đều lần đầu chứng kiến động đất nên ai cũng hoảng sợ. “Khi tất cả thoát được khỏi toà nhà, chúng tôi ôm nhau bật khóc vì đã an toàn”, cô nói.

Dương Ngọc Ánh cho biết sau khi trận động đất xảy ra, ban tổ chức đã hủy đêm gala và thông báo tạm dừng hoạt động của ngày hôm sau.