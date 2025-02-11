‏Đại diện Việt Nam khoe mặt mộc, tiếng Anh lưu loát, giành chiến thắng đầu tiên tại 'Miss Earth 2025'

Ngày 1/11 (giờ địa phương), tại “Miss Earth 2025”, đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh đã chính thức bước vào vòng First Pre-Judging gồm ba hạng mục: Beauty of Face, Fitness & Form và Poise. Với phong thái tự tin, vẻ đẹp tự nhiên, người đẹp đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, đồng thời giành chiến thắng đầu tiên tại cuộc thi năm nay.
First Pre-Judging là vòng thi quan trọng, nơi các thí sinh được đánh giá toàn diện về vẻ đẹp tự nhiên, sức khỏe, phong thái và năng lượng tích cực. Ở phần Beauty of Face, Trịnh Mỹ Anh tự tin khoe mặt mộc hoàn toàn, làn da khỏe khoắn, rạng rỡ. Cô khẳng định vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin và năng lượng bên trong.
Tại phần Fitness & Form, người đẹp gây ấn tượng với hình thể săn chắc, phong thái khỏe khoắn. Á hậu 3 “Miss Earth Vietnam 2025” cho biết, đây là phần thi cô mong chờ nhất vì thể hiện đúng tinh thần “sống khỏe - sống xanh”, hướng đến lối sống cân bằng, lành mạnh và yêu thiên nhiên.
Không chỉ thể hiện xuất sắc ở phần thi cá nhân, Trịnh Mỹ Anh cùng nhóm thí sinh châu Á 2 còn xuất sắc giành Huy chương Vàng tại phần Green Leaders in Action Culminating Activity - trình bày dự án môi trường theo nhóm.
Dự án mang tên “Biến vải vụn thành yêu thương”, hướng tới việc tái chế 50kg vải vụn thành 300 túi giấy tái sử dụng cho mùa Giáng sinh. Đây là sáng kiến thiết thực nhằm giảm rác thải dệt may và lan tỏa thông điệp “tặng quà bền vững - yêu Trái Đất xanh”.
Sau khi giành huy chương, Trịnh Mỹ Anh chia sẻ: “Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sáng tạo, mà còn là một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều có thể được hồi sinh, nếu chúng ta dành cho chúng sự quan tâm và tình yêu đủ lớn.
Và niềm vui càng trọn vẹn hơn khi nhóm châu Á của chúng tôi đã xuất sắc giành Huy chương Vàng trong phần thi nhóm! Một phần thưởng không chỉ cho nỗ lực, mà còn là sự công nhận cho tinh thần đoàn kết và chung tay vì Trái Đất”.
Đặc biệt, trong phần thuyết trình nhóm, Trịnh Mỹ Anh chiếm spotlight khi thể hiện khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, tự tin và truyền cảm hứng. Không cần bất kỳ hỗ trợ nào, cô vẫn trình bày mạch lạc, chinh phục ban giám khảo bằng phong thái chuyên nghiệp.
Với tinh thần “The Silver Lining” - Ánh sáng của niềm tin và hy vọng, Trịnh Mỹ Anh không chỉ đại diện cho nhan sắc Việt mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - bản lĩnh, duyên dáng và đầy cảm hứng tại “Miss Earth 2025”.
Trịnh Mỹ Anh (SN 2003) là Á hậu 3 “Miss Earth Vietnam 2025”. Cô quê Hà Nội, cao 1m75, số đo 85-64-95. Người đẹp là sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội, đạt IELTS 7.0, từng giành giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và giải “Học sinh Thanh lịch”.
“Miss Earth” là một trong bốn đấu trường sắc đẹp uy tín nhất thế giới, tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và các giá trị nhân văn vì môi trường. Cuộc thi năm nay diễn ra tại Philippines, quy tụ gần 90 thí sinh toàn cầu, đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 05/11/2025.