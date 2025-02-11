‏Đại diện Việt Nam khoe mặt mộc, tiếng Anh lưu loát, giành chiến thắng đầu tiên tại 'Miss Earth 2025'

‏Ngày 1/11 (giờ địa phương), tại “Miss Earth 2025”, đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh đã chính thức bước vào vòng First Pre-Judging gồm ba hạng mục: Beauty of Face, Fitness & Form và Poise. Với phong thái tự tin, vẻ đẹp tự nhiên, người đẹp đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, đồng thời giành chiến thắng đầu tiên tại cuộc thi năm nay.‏

‏Đại diện Việt Nam nổi bật trong dàn thí sinh năm nay.

‏First Pre-Judging là vòng thi quan trọng, nơi các thí sinh được đánh giá toàn diện về vẻ đẹp tự nhiên, sức khỏe, phong thái và năng lượng tích cực. Ở phần Beauty of Face, Trịnh Mỹ Anh tự tin khoe mặt mộc hoàn toàn, làn da khỏe khoắn, rạng rỡ. Cô khẳng định vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin và năng lượng bên trong.‏