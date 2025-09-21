Đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Hà Tâm Như trở thành huấn luyện viên thể hình, với mong muốn giúp người khác có được sức khỏe tốt và hình thể cân đối. Đồng thời, cô không ngừng nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chuyển giới.

Tháng 5/2025, Hà Tâm Như đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam).

Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới, tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Trong gần hai thập niên qua, Việt Nam đã nhiều lần cử thí sinh tham dự và gặt hái thành tích ấn tượng. Nổi bật nhất là Hương Giang khi đăng quang vào năm 2018.

Năm 2024, Nguyễn Tường San giành danh hiệu Á hậu 2, trở thành người đẹp Việt Nam đạt thành tích cao thứ hai sau Hương Giang.

Với chủ đề năm nay là "Beyond Beauty, Open Possibilities" (Vượt lên vẻ đẹp, mở ra tiềm năng), Miss International Queen tiếp tục khẳng định thông điệp về sự đa dạng và hòa nhập.

Đặc biệt, mùa giải năm nay trùng với dịp kỷ niệm 50 năm Tiffany's Show Pattaya - đơn vị tiên phong trong việc tôn vinh cộng đồng LGBTQ tại Thái Lan và Đông Nam Á.