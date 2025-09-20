Đại diện Việt Nam được dự đoán đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Ngoài ra, Hà Tâm Như cũng giành ngôi Á quân 2 ở phần thi tài năng, qua đó được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho vương miện Miss International Queen 2025.

Đáng chú ý, ở phần thi hùng biện, Hà Tâm Như thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi sử dụng song ngữ Anh và Thái để trình bày quan điểm của mình, nhận được tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Sinh năm 1998 tại Vĩnh Long, Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương. Từ nhỏ, cô đã nhận thấy sự khác biệt về tính cách và dần biết bản thân thuộc về cộng đồng LGBT. Năm 2023, cô quyết định thay đổi bằng cuộc phẫu thuật chuyển giới. Người đẹp cao 1m81 và nặng 54kg.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Hà Tâm Như trở thành huấn luyện viên thể hình, với mong muốn giúp người khác có được sức khỏe tốt và hình thể cân đối. Đồng thời, cô không ngừng nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chuyển giới.

Tháng 5/2025, Hà Tâm Như đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam).

Sau đăng quang, Hà Tâm Như dành nhiều tâm huyết cho quá trình tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế. Người đẹp cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được góp mặt tại một trong những cuộc thi danh giá nhất dành cho người chuyển giới. Cô tin rằng những trải nghiệm tại đây sẽ giúp bản thân tiến gần hơn đến ước mơ của mình.