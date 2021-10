Đại diện Việt Nam được chọn thi Miss Earth 2021 nhờ phỏng vấn online

Your browser does not support the video tag.

Vân Anh khi thi Miss Universe Vietnam 2019.

Vân Anh đang gấp rút hoàn thành khâu chuẩn bị, tập luyện cho các phần thi sau khi TP HCM mở cửa. Thời gian tới, cô sẽ quay các video trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm, trang phục dân tộc và tham các vòng phỏng vấn với ban giám khảo.

Cuộc thi Miss Earth 2021 được tổ chức online, hiện có hơn 70 thí sinh xác nhận tham gia. Hoạt động đầu tiên của Vân Anh là gặp gỡ và trò chuyện video cùng ban tổ chức vào tối 14/10 cùng ba đại diện khác đến từ Ethiopia, Italy và Myanmar. Đêm chung kết diễn ra tối 21/11.

Trong 20 năm qua, đã có 13 đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Earth quốc tế với cái tên nổi bật như Hà Anh, Thúy Hạnh, Diễm Hương, Trương Tri Trúc Diễm, Nam Em và đặc biệt là Phương Khánh - người đã mang về chiếc vương miện danh giá của Miss Earth 2018 cho Việt Nam.

Buu