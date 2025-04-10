Đại diện Việt Nam ấp úng khi đối đáp với ông Nawat

Mỗi vòng, ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên ba thí sinh lên trò chuyện và trả lời những câu hỏi của ông Nawat. Sau mỗi vòng sẽ có một cô gái chiến thắng và tiếp tục đối đầu với hai cô gái khác.

Tối 3/10 đã diễn ra phần thi đối đáp của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Trong phần thi này, 76 thí sinh có cuộc trò chuyện với ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiza.

Phần thi của đại diện Việt Nam - Yến Nhi đang gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Mở màn phần thi, Yến Nhi giới thiệu đến từ Việt Nam. Cô nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Christine Juliane Opiza: "Còn gì về bạn nữa không? Nền tảng học vấn của bạn hay điều mà bạn muốn làm nhưng chưa từng thử?".

Yến Nhi cho biết cô hiện là sinh viên năm ba tại Đại học Văn hiến TPHCM và bên cạnh đó còn làm người mẫu chuyên nghiệp. Christine Juliane Opiza tiếp tục hỏi về tài lẻ và sở thích của Yến Nhi là gì nhưng cô tỏ ra lúng túng, không hiểu câu hỏi, phải trao đổi thêm với thí sinh Zimbabwe ngồi bên cạnh.

"Đây là lần đầu tôi đi ra khỏi đất nước mình và cũng là lần đầu tôi tới Thái Lan. Khi tham dự cuộc thi trong nước, tôi không nghĩ rằng mình là người chiến thắng và có cơ hội tham dự Miss Grand International 2025", Yến Nhi nói.