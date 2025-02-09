Đại diện Phủ Tổng thống Ai Cập chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Ông Atef khẳng định Việt Nam và Ai Cập vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập vừa qua là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ hai nước. Ông Atef thông báo hiện phía Ai Cập đang khẩn trương tiến hành các công việc cần thiết để cụ thể hóa các thành tựu hợp tác đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm.

Về phần mình, cảm kích trước lời chúc mừng của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam nhân dịp ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Nam Dương bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập – đất nước có nền văn minh lâu đời và rực rỡ, vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, xây dựng, phát triển trong suốt hơn 60 năm qua.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Phủ Tổng thống và các cơ quan liên quan của Ai Cập để triển khai các kết quả của chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường, trước mắt là xây dựng Chương trình hành động nhằm hiện thực hoá khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, triển khai các đề xuất hợp tác, bao gồm việc thúc đẩy nghiên cứu và sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Ai Cập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, dịch vụ và đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ tin tưởng rằng, với mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam-Ai Cập, cùng với nhiều nét tương đồng về chính trị, lịch sử và tình cảm sâu đậm mà nhân dân hai nước dành cho nhau sẽ tiếp tục là thế mạnh, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.