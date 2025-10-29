Đại diện LĐBĐ Thái Lan đến làm việc với VFF về sự cố sai quốc kỳ

Chiều 29-10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo VFF về sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ Việt Nam. Sự việc diễn ra trong lễ bốc thăm Giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 28-10.

Cuộc gặp còn có sự chứng kiến của ông Winston Lee - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Thay mặt Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam - Madam Pang, ông Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi gửi đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và VFF. Trong thư, Chủ tịch FAT bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đặt nhầm quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.