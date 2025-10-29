Đại diện LĐBĐ Thái Lan đến làm việc với VFF về sự cố sai quốc kỳ

Chiều 29-10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo VFF về sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ Việt Nam. Sự việc diễn ra trong lễ bốc thăm Giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 28-10.
Cuộc gặp còn có sự chứng kiến của ông Winston Lee - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).
Thay mặt Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam - Madam Pang, ông Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi gửi đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và VFF. Trong thư, Chủ tịch FAT bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đặt nhầm quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.
Bức thư cũng khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. LĐBĐ Thái Lan đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn".
Chủ tịch FAT cũng nhấn mạnh: "LĐBĐ Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông, đồng thời cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong mọi sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai".
Trong tối hôm qua (28-10), FAT đã đăng tải thông cáo xin lỗi trên fanpage chính thức, gửi lời xin lỗi đến VFF và người hâm mộ Việt Nam. FAT khẳng định đây là "lỗi vô ý mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam", đồng thời coi sự việc là bài học quan trọng để nâng cao tính cẩn trọng và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức sự kiện.
Phía VFF ghi nhận tinh thần cầu thị và thiện chí, đánh giá cao việc FAT chủ động nhận lỗi và đến làm việc trực tiếp.
VFF khẳng định đây là một sai lầm nghiêm trọng nhưng cũng là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các giải đấu quốc tế, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu khu vực Đông Nam Á.
Đại diện FAT cam kết không để tái diễn những sai sót tương tự, đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, cùng phát triển bóng đá Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.