Đại ca giang hồ Tuấn 'thần đèn' bị khởi tố thêm tội danh

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn điều tra làm rõ: Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn "Thần đèn") chỉ đạo “đàn em” là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận.