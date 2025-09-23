Đại ca giang hồ Bình 'Kiểm' bị tuyên phạt 12 năm tù

Sau nửa ngày xét xử, đầu giờ chiều 23/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", 55 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng các đồng phạm.

Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ tháng 4-10/2024, bị cáo Bình cùng các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (tức Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương đã thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.