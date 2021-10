Đại biểu Quốc hội: Đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 để trẻ sớm trở lại trường

Chiều 25/10, bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tạ Văn Hạ nhấn mạnh, COVID-19 tác động đến toàn bộ đời sống văn hoá kinh tế xã hội của nước ta, thời gian tới sẽ tạo ra nhiều hình thái kinh tế xã hội mới.

Trước đây, chúng ta dùng khái niệm "Zero COVID" thì nay chúng ta không dùng khái niệm này mà là “sống chung, thích ứng an toàn”, khi thích ứng an toàn thì đòi hỏi phải có những thay đổi.