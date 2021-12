Đại biểu chất vấn gì Chủ tịch TPHCM trong chiều nay?

Your browser does not support the audio element.

Sáng 8/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bước vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thường niên cuối năm 2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố dành một ngày làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn đối với ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các sở, ban, ngành liên quan về các vấn đề kinh tế - xã hội. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nhằm thúc đẩy việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan công quyền trên địa bàn thành phố.