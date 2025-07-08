Đại bảo tàng Ai Cập chuẩn bị được khánh thành

Trong cuộc họp nội các diễn ra hôm qua (6/8), Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã chỉ đạo tất cả các bộ và cơ quan liên quan hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, để đảm bảo Đại bảo tàng Ai Cập sẵn sàng cho lễ khai trương trọng đại vào ngày đã được Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ấn định.

Thủ tướng Mostafa Madbouly nhấn mạnh, lễ khánh thành Đại bảo tàng Ai Cập sẽ là một sự kiện quốc tế đặc biệt, trong chuỗi sự kiện quốc gia nổi bật liên quan đến lịch sử Ai Cập.

Đại bảo tàng Ai Cập là một di tích văn hóa, văn minh và du lịch toàn cầu, làm nổi bật sự vĩ đại của di sản Ai Cập qua nhiều thời đại khác nhau và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Đại bảo tàng Ai Cập được xây dựng trên diện tích 500.000m2, với thiết kế kiến trúc hình thang và những bức tường bên ngoài đặc biệt, mang đến tầm nhìn toàn cảnh rộng lớn ra Cao nguyên Giza, nơi có quần thể Kim tự tháp Giza.

Các hiện vật của bảo tàng được trưng bày tại Đại bảo tàng (GEM). Ảnh: Reuters

Bảo tàng lưu giữ các hiện vật từ thời Ai Cập cổ đại, trải dài từ thời tiền sử đến đầu thời La Mã. Trong số các hiện vật được trưng bày sẽ có những kho báu độc đáo của vua Tutankhamun, một số trong đó sẽ lần đầu tiên được công bố.

Lễ khánh thành Đại bảo tàng Ai Cập trước đó dự kiến diễn ra vào ngày 3/7, nhưng đã bị hoãn lại sau khi xung đột giữa Israel và Iran leo thang căng thẳng.