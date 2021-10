Đại bàng lao như tên bắn xuống nước để săn mồi nhưng lại không thể cất cánh bay lên: Lý do đầy bất ngờ!

Nó dang rộng hai cánh để không bị chìm rồi cố gắng bay lên nhưng không thể, do đó con chim ăn thịt đành phải dùng hai cánh để bơi vào bờ. Thế nhưng điều bất ngờ lại xuất hiện khi con chim lên được bờ!

Một con cá 'siêu khủng' đã nằm gọn dưới bộ móng vuốt của con chim này, thì ra lý do khiến đại bàng không cất cánh nổi là do bắt được con cá quá to. Mặc dù vậy nỗ lực của nó đã không uổng phí khi kéo được con mồi lên cạn để ăn thịt.