Đặc sản ‘trời cho’ mỗi năm 1 lần ở miền Tây, bé bằng ngón tay, nấu lẩu rất ngon

Mùa nước nổi (mùa lũ) ở miền Tây thường bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài đến tháng 10 âm lịch. Nước về, mang theo nhiều sản vật “trời cho” như cua đồng, lươn, bông súng, điên điển... và đặc biệt là cá linh.

Cá linh có thân hình nhỏ, chỉ bằng ngón tay người lớn. Người dân ven sông rạch đánh bắt bằng nhiều cách: Vó, chài, vợt, lưới thả, lưới giăng…

Cá linh có nhiều loại như linh rìa, linh ống, linh cám…, chủ yếu là cá tự nhiên, mỗi năm chỉ xuất hiện một mùa, không có bàn tay con người nuôi dưỡng. Trước kia, cá linh rẻ tiền, quen thuộc trong bữa cơm dân dã của bà con.

Ngày nay, cá linh non, chỉ lớn hơn đầu đũa, được ưa chuộng và bày bán nhiều ở chợ An Giang, Đồng Tháp… với giá 180.000–280.000 đồng/kg (đã làm sạch). Cá linh dần trở thành đặc sản để người miền Tây thiết đãi khách phương xa.