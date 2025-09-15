Đặc sản 'trời ban' ở Quảng Trị ăn sống hay chín đều ngon, có tiền cũng khó mua

Hàu vua

Hàu vua (còn gọi hàu răng cưa, hàu ma, hàu cố) là đặc sản nổi tiếng ở đảo Cồn Cỏ.

Mặc dù hàu vua cũng xuất hiện ở khu vực rạn biển thuộc xã Vĩnh Hoàng (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh cũ), cách bờ khoảng 2 hải lý, nhưng hàu ở Cồn Cỏ vẫn được đánh giá là nhiều và ngon hơn.

Hàu vua ở Cồn Cỏ có kích thước vượt trội, bằng cả bàn tay người lớn. Mỗi con nặng trung bình từ 1,2-1,5kg, cá biệt có con nặng tới 3kg.

Mùa khai thác hàu vua ở Cồn Cỏ là từ tháng 3-9 hằng năm. Ảnh: Hoài An

Vì chất lượng tươi ngon nhưng số lượng khan hiếm nên hàu vua được khai thác chủ yếu để phục vụ nhu cầu ẩm thực tại Cồn Cỏ, chỉ số ít được vận chuyển vào đất liền. Bởi vậy, du khách có tiền cũng khó mua và thưởng thức đặc sản này.