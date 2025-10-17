Đặc sản Thanh Hóa nướng than thơm nức, khách Hà Nội đặt 'ship' gần 180km về ăn

Chả tôm Sầm Sơn là đặc sản nức tiếng Thanh Hóa, từng được công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Không chỉ phổ biến ở khu vực Sầm Sơn, món ăn này còn được lan tỏa rộng rãi tới nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh.

Ở Thanh Hóa, món chả tôm được chế biến từ 3 nguyên liệu là bánh phở, thịt ba chỉ và tôm tươi.

Song, thay vì sơ chế tươi sống như một số món chả truyền thống, chả tôm lại được chế biến từ thịt và tôm đã chín sơ, nhờ đó tạo được hương vị đặc trưng riêng, khó hòa lẫn.

Chả tôm là thức quà xế chiều được yêu thích ở Thanh Hóa. Ảnh: Mai Nhung

Chị Thu Phương – chủ một quán chả tôm ở Thanh Hóa cho biết, để món ăn đạt chất lượng, khâu chuẩn bị nguyên liệu đòi hỏi phải kỹ càng.

Tôm phải chọn loại tôm biển thật tươi, được đánh bắt từ vùng biển Sầm Sơn, kích thước đồng đều, không quá to. Tôm mua về đem rửa sạch, bỏ đầu và đuôi, rồi bóc vỏ, bỏ phần chỉ đen ở sống lưng.

Tôm nõn bóc xong đem xào qua với hành khô, hạt tiêu và gia vị, thêm thịt gấc chín (hoặc tinh dầu gấc, tinh dầu điều) để tạo màu, cho món ăn thêm hấp dẫn.