Đặc sản Thanh Hóa không phải ai cũng dám thử, khách sành ăn khen ngon hơn tôm

Gỏi nhệch Nga Sơn là đặc sản có tiếng ở Thanh Hóa, từng được công nhận Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020-2021 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Đúng như tên gọi, món gỏi này được chế biến từ nguyên liệu chính là nhệch. Đây là loài cá da trơn, khỏe và khá dữ, nhìn gần giống lươn nhưng kích thước lớn hơn.

Thân cá nhệch dài khoảng 70cm, lưng và bụng màu nâu nhạt. Chúng sinh sống cả trong môi trường nước mặn, nước ngọt và nước lợ, đặc biệt xuất hiện nhiều ở đầm phá ven biển, cửa sông.

Cá nhệch ở Nga Sơn được đánh giá là đạt chất lượng hơn các vùng khác ở Thanh Hóa. Ở đây có các cửa sông, cửa biển và vùng đầm lầy nên nhệch sinh trưởng nhanh, thịt chắc, dai và thơm. Ảnh: Linh But

Theo người dân địa phương, cá nhệch rất khỏe và hung dữ nên việc đánh bắt rất khó. Họ thường phải ra cửa biển đóng đáy hoặc dùng những chiếc xiên có răng to và chắc khỏe để đâm.

Cũng bởi vậy mà giá bán cá nhệch khá cao, khoảng vài trăm nghìn/cân, thậm chí không phải lúc nào cũng có để thưởng thức.

Món gỏi nhệch Nga Sơn. Ảnh: Phạm Dũng

Anh Lê Thanh - một đầu bếp có nhiều năm kinh nghiệm ở xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cá nhệch có thể chế biến thành nhiều món nhưng món gỏi là ngon và được ưa chuộng nhất.