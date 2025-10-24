Đặc sản Quảng Trị có tên lạ, khách Hà Nội toát mồ hôi vẫn xuýt xoa khen

Cháo cá vạt giường là đặc sản nức tiếng của vùng đất Hải Lăng (Quảng Trị), từng được bình chọn vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020-2021 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Không chỉ phổ biến ở Hải Lăng, món cháo này còn được ưa chuộng và lan tỏa rộng khắp tới nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Theo người dân bản địa, sở dĩ món cháo cá vạt giường có tên gọi lạ tai như vậy là bởi món ăn này được chế biến từ hai thành phần nguyên liệu chính là bánh canh và cá lóc (còn gọi là cá quả, cá chuối).

Trong đó, bánh canh được làm từ bột gạo cán mỏng, thái thành từng sợi nhỏ, dài trông giống như những thanh tre của vạt giường.

Phần nhân ăn kèm và nước dùng ninh cháo cũng được nấu hoàn toàn từ thịt cá, không dùng xương lợn.

Cháo cá vạt giường còn có tên gọi khác là bánh canh cá lóc, cháo bột Hải Lăng. Ảnh: Hoài An

Chị Thanh Mai - chủ một quán cháo ở xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tùy khẩu vị và sở thích mà người ta có thể sử dụng bột gạo, bột lọc hoặc bột mì để nấu cháo vạt giường nhưng phổ biến hơn cả là bột gạo.

Bột phải được tuyển chọn từ loại gạo thơm ngon, không quá dẻo hoặc quá khô. Gạo sau khi vo sạch, ngâm nước vài tiếng đồng hồ thì đem xay nhuyễn. Sau đó, cho gạo vào tấm vải sạch, buộc chặt và đè vật nặng lên trên, chờ ráo nước, thu được phần bột khô thì đem ra nhào.