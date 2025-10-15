Đặc sản Quảng Ninh không phải ai cũng biết, bày biện như mâm cỗ, 3-4 người ăn no

Cà sáy Tiên Yên

Mặc dù có tên gọi lạ nhưng thực chất, cà sáy (có nơi gọi cả sáy) là giống vịt lai ngan được nuôi phổ biến ở xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (huyện Tiên Yên cũ).

Nhờ chất lượng thịt thơm ngon, đem lại giá trị kinh tế mà giống vật nuôi này dần được nhân rộng, nuôi tập trung ở các địa phương thuộc miền đông Quảng Ninh như Ba Chẽ, Đầm Hà, Bình Liêu…

Cà sáy Tiên Yên là đặc sản Quảng Ninh, từng được công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022. Ảnh: Challenge Me

Thịt cà sáy săn chắc, vị ngọt thơm tự nhiên và ít mùi hôi. Đặc biệt, phần thịt không quá mềm hay béo ngậy, nhiều mỡ như thịt vịt và cũng không quá nạc, khô như thịt ngan.