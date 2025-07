Đặc sản Phú Thọ làm từ loại lá dân dã, nấu canh thịt hay cá đều 'tốn cơm'

Đặc biệt, lá sắn thu hái từ những cây trồng ở bờ rào, bờ ruộng được ưa chuộng hơn so với lá từ cây sắn trồng lấy củ. Bởi cây sắn mọc bờ bụi có ngọn nhỏ, lá rất non và mềm, chế biến thành món ăn cũng ngon hơn.

“Lá sắn nếp đem muối chua là ngon nhất. Ngoài ra, bà con thường dùng lá sắn đỏ, hơn là lá sắn trắng vì sắn trắng dễ say.

Chưa kể, cây sắn loại này còn dễ trồng, cho thu hái gần như quanh năm, chỉ trừ khoảng tháng 12 đến tháng 2 vì thời điểm này trời lạnh, cây khó nảy mầm, ra ngọn mới. Nếu có thì lá cũng cứng, chát, muối không ngon”, chị Giang chia sẻ.

Người ta thường lấy phần ngọn và lá của cây sắn mọc bờ rào, bờ ruộng thay vì bẻ từ cây sắn trồng lấy củ. Ảnh: Vũ Thu Phương

Theo kinh nghiệm của nữ tiểu thương này, để làm rau sắn muối chua ngon cần chọn ngọn non có 2-3 lá bánh tẻ (không non, không già), to mập, còn nguyên lớp phấn mịn phía đầu chồi.

Rau sắn vừa thu hái xong nên sơ chế ngay để giữ được độ giòn, tươi, đảm bảo hương vị sau khi muối đạt chất lượng nhất.

Đầu tiên, người ta nhặt bỏ phần cọng và lá già, héo rồi đem rửa sạch, ngâm qua cho bớt nhựa, sau đó vò nát thủ công.