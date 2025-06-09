Đặc sản miền Tây mùa nước nổi, bà con soi đèn hái trong đêm, nấu lẩu thơm ngon

Trước đây, cây điên điển mọc hoang ở vùng ngập nước, ao đầm, hiếm ai mua, nếu có thì giá rất rẻ, trong khi công hái rất vất vả. Thế nhưng ngày nay, bông điên điển lại được ưa chuộng, trở thành đặc sản miền Tây nổi tiếng khắp cả nước.

Anh Huỳnh Đạt, một hướng dẫn viên du lịch tại An Giang, cho biết: “Hiện nay đã có giống bông điên điển mới, cho thu hoạch quanh năm. Nhưng bông điên điển trổ vào mùa nước nổi vẫn mang hương vị đặc trưng, thơm ngon hơn hẳn”.

Bông điên điển là đặc sản mùa nước nổi ở miền Tây

Cây điên điển thuộc họ đậu, bông nở kéo dài 2-3 tháng, rộ nhất vào mùa nước nổi. Loài cây này gần như không cần chăm sóc, hoa nở thành chùm vàng rực rỡ, thường nở từ khuya đến sáng.

Để giữ bông tươi ngon và bán được giá, bà con phải soi đèn đi hái lúc nửa đêm, khi búp hoa chưa kịp nở rộ.