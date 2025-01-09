Đặc sản màu đỏ rực ở miền Tây, hiếm thấy ngoài Bắc, giá cao vẫn hút khách

Loại trái này hiếm khi xuất hiện ở các tỉnh miền Trung hay miền Bắc. Những quả to, đẹp, vỏ đều màu có giá tới 100.000–150.000 đồng/kg.

Trái mang cái tên rất đẹp – hồng nhung, là đặc sản của xã Phú Tân và Phú Tâm huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Thuận Hòa và xã Phú Tâm, TP Cần Thơ.

Trái hồng nhung có ngoại hình giống quả đào. Ảnh: Minh Trí

Hồng nhung là cây thân gỗ, tán rộng, lá xanh sum sê, ít sâu bệnh, thuộc họ Thị. Trước đây, người dân thường trồng để lấy bóng mát.