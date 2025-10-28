'Đặc sản' kịch kinh dị trở lại Halloween trường Báo

‏Halloween là sự kiện thường niên do khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Qua từng năm, chương trình luôn tạo nên sức hút riêng với các hoạt động đa dạng như chuỗi sự kiện đồng hành, phiên chợ “ma”, check-in photobooth… Trong đó, kịch Halloween trở thành điểm nhấn được mong chờ nhất nhờ cốt truyện hấp dẫn và ý tưởng sáng tạo.‏

‏Ngay từ lần đầu ra mắt, kịch kinh dị đã cho thấy sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh. Từ chi tiết như phục trang, đạo cụ, không gian sân khấu… đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên một tổng thể đậm chất Halloween. Nhờ giữ vững tinh thần gốc của lễ hội ma phương Tây, vở kịch luôn đem đến cho khán giả những phân cảnh ma mị và “thót tim”.‏