'Đặc sản' kịch kinh dị trở lại Halloween trường Báo

Halloween là sự kiện thường niên do khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Qua từng năm, chương trình luôn tạo nên sức hút riêng với các hoạt động đa dạng như chuỗi sự kiện đồng hành, phiên chợ “ma”, check-in photobooth… Trong đó, kịch Halloween trở thành điểm nhấn được mong chờ nhất nhờ cốt truyện hấp dẫn và ý tưởng sáng tạo.
Ngay từ lần đầu ra mắt, kịch kinh dị đã cho thấy sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh. Từ chi tiết như phục trang, đạo cụ, không gian sân khấu… đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên một tổng thể đậm chất Halloween. Nhờ giữ vững tinh thần gốc của lễ hội ma phương Tây, vở kịch luôn đem đến cho khán giả những phân cảnh ma mị và “thót tim”.
Điểm độc đáo của kịch Halloween không chỉ nằm ở chủ đề kinh dị mà còn ở cách phản ánh những mặt tối của xã hội hiện đại. Ban Tổ chức đã khéo léo đan xen yếu tố ma mị cùng thông điệp nhân văn, giúp vở kịch vừa cuốn hút, vừa giàu giá trị suy ngẫm. Bên cạnh đó, diễn xuất nhập tâm của các sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế khiến khán giả thực sự chìm vào bầu không khí “ma quái” đặc trưng của mùa lễ hội.
Vừa qua, Halloween 2025: Ouroboros đã công bố dàn diễn viên chính trong vở kịch năm nay. Với tên gọi “Huyết Trảo”, vở diễn theo chân Hồng Đào - người nghệ sĩ tài năng, luôn hết lòng vì nghệ thuật phải đối diện với những toan tính và ganh đua khi ánh hào quang của cô bị đe dọa bởi sự xuất hiện của Trân Đài. Từ đó, trong cô dần nảy sinh ganh ghét, đố kỵ đối với người đồng nghiệp mới này.
Ngày 31/10 sắp tới, Halloween 2025: Ouroboros sẽ chính thức được tổ chức tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với kịch bản hấp dẫn, kịch kinh dị Halloween hứa hẹn sẽ tiếp nối hành trình 21 năm lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến các bạn trẻ Thủ đô.
Mỹ Lệ (tổng hợp)