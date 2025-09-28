Đặc sản 'kén khách' có từ Nam ra Bắc, nước chấm làm từ thứ tưởng bỏ đi

Tùy mỗi vùng miền mà món gỏi cá Việt lại được chế biến đa dạng từ những loại cá khác nhau, nổi bật như gỏi cá bỗng Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ), gỏi cá mè Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ), gỏi nhệch Nga Sơn (Thanh Hóa) hay gỏi cá đục Hà Tĩnh, gỏi cá trích Phú Quốc (Kiên Giang).

Điều thú vị là để làm gỏi cá ngon thì không thể thiếu nước chấm – thành phần được ví như “linh hồn” của món ăn. Người dân thường tận dụng các bộ phận tưởng bỏ đi của cá như đầu, xương… để chế biến nước chấm.

Gỏi cá bỗng Tuyên Quang

Cá bỗng được xem là đặc sản của người Tày ở Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ). Loại cá này sống trong nguồn nước sạch, ăn sinh vật phù du nên thịt chắc, ngọt thơm, không tanh.

Cá bỗng Tuyên Quang được bình chọn vào Top 121 món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam năm 2023. Ảnh: Lê Triều Dương

So với các món gỏi khác, điểm khác biệt của món gỏi cá bỗng là không dùng thính gạo. Bà con dân tộc Tày thường dùng xương cá bỗng băm nhỏ, rang vàng rồi xay mịn, trộn đều với gia vị, sau đó đem ướp với phần thịt cá đã thái lát mỏng vừa ăn.

Món gỏi này ăn kèm các loại rau thơm, rau rừng như lá tía tô, đinh lăng, riềng, đọt cóc, cúc tần, lá quế vị, lá vón vén, lá sung... Đặc biệt không thể thiếu “chẻo” – thứ nước chấm làm từ xương cá rang băm nhỏ trộn mẻ và các gia vị đặc trưng, sền sệt, màu vàng ươm và dậy mùi thơm.

Gỏi cá mè Bắc Ninh