Đặc sản Hưng Yên ngon, bổ, rẻ, khách đặt 'ship' 120km về ăn

Bánh nghệ là đặc sản dân dã ở vùng đất Tiền Hải, Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ), từng lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Nhiều năm qua, bánh nghệ còn được xem như thức quà yêu thích của bà con mỗi khi đến phiên chợ quê tại các xã như Nam Hồng, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Trung…

Bánh nghệ làm từ 2 nguyên liệu chính là bột gạo và nghệ nên ăn không bị ngán hay nóng ruột. Ảnh: Hòa Bùi

Bà Đỗ Thị Thêu – một người làm bánh nghệ lâu năm ở xã Hưng Thắng (tỉnh Hưng Yên) cho biết, món bánh này được làm từ gạo tẻ, tóp mỡ, hành, hạt tiêu và củ nghệ…

Tuy nguyên liệu quen thuộc và đơn giản nhưng quá trình chế biến bánh nghệ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công.

Theo bà Thêu, muốn làm bánh ngon thì nguyên liệu phải chuẩn, đạt chất lượng. Nghệ làm bánh phải chọn củ tươi, to, không bị hỏng.