Đặc sản 'hết đầu tiên' trong mâm cỗ ở Thanh Hóa, khách ăn xong xin công thức làm

Cây rau má gắn bó với đời sống của người dân Thanh Hóa từ bao đời nay. Ban đầu, bà con chỉ xem chúng như loại cây mọc hoang, thu hái về làm thức uống hay chế biến món ăn.

Tuy nhiên, nhiều năm nay, ngoài khai thác tự nhiên, người dân xứ Thanh còn gia tăng trồng rau má thương phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi của thực khách trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Thậm chí, rau má còn trở thành nguyên liệu chính để làm nên món nộm thanh mát, thường xuyên xuất hiện trong thực đơn mâm cỗ của các gia đình địa phương vào những dịp như giỗ chạp, cưới hỏi hay lễ Tết.

Không chỉ hiện diện trong bữa ăn hàng ngày, nộm rau má còn được xem như món đặc sản không thể thiếu trong mâm cỗ ở Thanh Hóa, thể hiện nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người địa phương. Ảnh: Huong Vy

Anh Nguyễn Cường – đầu bếp và là chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ cưới hỏi ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, nộm rau má là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ của nhiều gia đình xứ Thanh, nhất là vào thời điểm mùa hè nắng nóng.

Ngoài ưu điểm là giá thành rẻ, loại nguyên liệu dân dã này còn dễ sơ chế, có thể biến tấu thành một số món nộm tươi ngon khác nhau và đặc biệt có công dụng giải nhiệt, giải ngấy.