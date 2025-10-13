Đặc sản hết đầu tiên trong mâm cỗ Ninh Bình, khách khen ngon, mua về làm quà

Lần đầu tham dự đám cưới đồng nghiệp ở xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ), Ngọc Anh (Hà Nội) ấn tượng trước mâm cỗ đầy đặn với một số món lạ miệng, thơm ngon như xôi nén, chạo chân giò, nem móng tay…

Trong đó, cô ấn tượng nhất với món nem nắm.

“Mình từng thưởng thức một số món nem truyền thống như nem bùi Bắc Ninh, nem chua Thanh Hóa nhưng thấy nem nắm Giao Thủy hợp khẩu vị hơn.

Món ăn có hương vị đặc trưng. Dù chấm cùng nước mắm mặn Sa Châu - đặc sản nức tiếng của xã Giao Châu, huyện Giao Thủy cũ - thay vì dùng nước chấm chua ngọt hay tương ớt như nhiều nơi nhưng mình vẫn thấy hấp dẫn”, Ngọc Anh nói.

Món nem nắm thường xuyên xuất hiện trong mâm cỗ ở xã Giao Thủy, Ninh Bình (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ). Ảnh: Chuyển động Giao Thủy

Theo quan sát của cô gái trẻ, trong mâm cỗ có một số món nóng hổi như tôm hấp, mực xào nhưng nem nắm là món được gắp nhiều hơn và hết nhanh nhất.

Vị khách càng thấy thú vị khi biết nem nắm là món ăn góp mặt trong bữa cơm thường ngày của các gia đình địa phương. Song, khi bày biện trên mâm cỗ, đặc sản dân dã này vẫn được yêu thích hơn cả.