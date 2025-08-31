Đặc sản được ví như 'vàng đen' ở miền Bắc, ăn bở bùi, nấu món gì cũng ngon

Trám đen là cây trồng quen thuộc ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, phổ biến nhất là tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh (trước thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra, loại cây này cũng xuất hiện ở một số tỉnh Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Nghệ An nhưng trám miền Bắc được đánh giá ngon hơn và có sản lượng dồi dào hơn.

Hằng năm, từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch là mùa thu hoạch trám đen.