Đặc sản Bắc Ninh không phải ai cũng dám thử, khách Hà Nội gọi ship 60km về nhà

Gỏi cá mè là đặc sản trứ danh của người dân vùng ven sông Cầu ở tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ).

Món gỏi này từng được bình chọn vào danh sách 10 món ăn đặc sản trong Kỷ lục ẩm thực Việt Nam (năm 2012) và top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020 – 2021 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) với Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Gỏi cá mè là món đặc sản trứ danh ở Bắc Ninh. Ảnh: Hải Gỗ

Anh Nguyễn Hải - một đầu bếp lâu năm ở xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đặc sản gỏi cá mè tuy không cần nấu hay làm chín bằng nhiệt nhưng đòi hỏi quá trình chế biến kỳ công để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh.

Theo kinh nghiệm của anh, muốn làm gỏi ngon phải chọn cá mè tươi, loại khoảng 7-8 lạng/con. Nếu dùng cá nhỏ quá, thịt dễ bị nhão, khó lọc; cá to quá thì thịt béo ngậy, lượng mỡ nhiều, làm gỏi không ngon.

“Cá mè làm gỏi tốt nhất phải là cá câu hoặc đánh lưới, chứ cá tát ao để bắt thường có mùi bùn, khá tanh.

Đặc biệt, nên chọn cá nuôi tự nhiên trong ao sạch, không dùng sản phẩm tăng trọng để đảm bảo thịt cá săn chắc, dai ngon, có vị ngọt, thơm”, anh Hải cho hay.