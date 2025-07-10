Đặc phái viên Mỹ và người đứng đầu CENTCOM gặp lãnh đạo người Kurd ở Syria

Minh Ngô/VOV-Cairo| 07/10/2025 07:59

Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack và Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã đến khu vực Đông Bắc Syria vào hôm qua (6/10), để gặp lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng này và chính quyền lâm thời Syria.

Theo Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack, hai bên đã có các cuộc thảo luận thực chất, nhằm mang đến cho Syria một cơ hội, giúp người dân Syria đoàn kết, hướng tới hòa bình và thịnh vượng.

Về phần mình, chỉ huy SDF, ông Mazloum Abdi cho biết, các cuộc đàm phán tập trung vào sự hội nhập chính trị ở Syria, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả các thành phần của người dân Syria, bên cạnh việc đảm bảo các nỗ lực liên tục chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) tại khu vực.

Dac phai vien my va nguoi dung dau centcom gap lanh dao nguoi kurd o syria hinh anh 1
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Nguồn: Reuters

Lực lượng SDF được Mỹ hậu thuẫn, đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống ISIS ở Syria và Iraq, do một liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ coi SDF là một tổ chức khủng bố, vẫn tiếp tục gây sức ép buộc lực lượng này phải giải giáp.

Tháng 3/2025, chính phủ lâm thời Syria đã đạt được thỏa thuận với SDF, về việc sáp nhập tất cả các thể chế dân sự và quân sự của chính quyền tự trị khu vực Đông Bắc Syria vào nhà nước Syria. Tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận hiện bị đình trệ.

Mối lo ngại về sự chia rẽ ở Syria đã gia tăng, sau các vụ xung đột, bạo lực sắc tộc xảy ra ở phía Đông và phía Nam Syria thời gian qua.

