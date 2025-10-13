Đã xác thực hơn 5 triệu giao dịch qua nền tảng blockchain quốc gia

Nền tảng NDAChain, do Bộ Công an chủ trì phát triển cùng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), đang từng bước trở thành hạ tầng blockchain quốc gia giúp mọi dữ liệu, giao dịch và tài sản số được xác thực, truy xuất và bảo chứng thống nhất.

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc ba lớp, trong đó lớp 1 gồm chuỗi khối lõi là nền tảng xác thực và bảo toàn dữ liệu, lớp 2 gồm các nền tảng dịch vụ và blockchain chuyên ngành như NDADID, sàn dữ liệu quốc gia, lớp 3 gồm các ứng dụng dân sinh và dịch vụ công như NDATrace, NDAKey.